Передавать посылки людям волонтеры будут бесконтактным способом. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске вновь заработал волонтерский штаб «Мы вместе». Его основная задача – помогать гражданам старше 60 лет, которые не привились от коронавируса и находятся на самоизоляции, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

- Мы готовы продолжать оказывать помощь тем, кому сейчас в силу обстоятельств приходится оставаться дома, - сказала начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Екатерина Щерба. - Наши волонтеры уже начали прием заявок. В основном это просьбы о доставке медикаментов и продуктов питания.

Передавать посылки людям волонтеры будут бесконтактным способом. Заявки принимают по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Самих добровольцев будут обеспечивать горячим обедом. Их начнут доставлять уже со 2 ноября.

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