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Общество1 ноября 2021 12:35

Ольга Холдаенко из Брянска поборется за звание народного участкового

Капитан полиции представит регион на всероссийском уровне
Надежда ПЕТРУНИНА
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В полицию Ольгу Холдаенко привел пример отца и брата.

В полицию Ольгу Холдаенко привел пример отца и брата.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

С 1 до 10 ноября в МВД России пройдет финал XI всероссийского конкурса «Народный участковый». Брянскую область на нем представит капитан полиции Ольга Холдаенко, которая победила на региональном этапе.

Голосование проходит на сайте «Комсомольской правды».

Победителей наградят 17 ноября - в канун профессионального праздника участковых уполномоченных полиции. Торжественную церемонию и вручение главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» проведут в МВД России.

Ольга Холдаенко родилась в Брянске. В полицию ее привел пример отца. Пять лет она проработала следователем. На должность старшего участкового уполномоченного отдела по обслуживанию территории Советского района города Брянска ее перевели в 2018 году. За Ольгой закрепили участок – улица Набережная и прилегающий жилой массив.

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