Брянского фотографа Николая Бабаянца наградили золотой медалью FIAP за работу «Похороны»

Фото: Николай Бабаянц, vk.com.

Фотограф из брянской Дубровки Николай Бабаянц получил золотую медаль международного конкурса FIAP за работу «Похороны». Приятной новостью Николай Николаевич поделился на своей личной странице ВКонтакте.

- Сюжет этой фотографии очень эмоциональный, - комментирует Николай Николаевич. - Раньше я ее на фотоконкурсы не выставлял. Но после оцифровки она как бы обрела вторую жизнь. Снимок был сделан в 90-е годы. На нем запечатлены похороны, на которых мать хоронила сына - сотрудника милиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей

Кстати, фото «Похороны», другое название - «Погиб при исполнении», еще раньше признали лучшим на мировом уровне. Фоторабота получила золотые медали 4-го международного конкурса. Он проходил в Афинах, и фотосалона «Objective International Salon-2020». Кроме того. сам фотограф получил ленточки Ribbon международной ассоциации художественной фотографии (IAAP) и общества Америки (PSA). Также работа «Похороны» получила награду на первом Международном салоне фотоискусства в Рибейран-Прету в Бразилии.

Еще раньше в апреле в Индии, в городе Калькутта, в финал 4-го Международного салона-2021 под патронатом Международной федерации фотоискусства ( FIAP ) вышли четыре работы фотографа. И среди них – «Похороны».

Отмечена она и золотой медаль от Чешского фотографического общества за первое место в фотосалоне "The Objective International Salon -2020" в Армении.

Кроме того, фотоработу «Поколения» удостоили ленточки Глобального фотографического союза. Высокие награды фотохудожник получит в феврале 2022 года. Их ему направят по почте.

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