Начальные классы школ, а также детские сады с понедельника, 8 ноября, начнут работу в привычном режиме. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области ученики начальных классов сядут за парты 8 ноября. Каникулы до 14 ноября продлили для учащихся 5-11 классов. Соответствующее постановление подписала директор департамента образования Брянской области Елена Егорова.

Начальные классы школ, а также детские сады с понедельника, 8 ноября, начнут работу в привычном режиме. Но с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Учреждения дополнительного образования, к ним относятся и спортивные, будут использовать дистанционный метод.

Напомним, что студенты техникумов и колледжей тоже продолжат учиться дистанционно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».