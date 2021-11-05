Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 523 жителя региона, выздоровели 527 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7002 ПЦР-тестов.

В целом у 78834 человек подтвердили коронавирус, вылечились 70646 жителей области, умерли 1940 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 979550.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 245 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 88 ковид-положительных, в Навлинском районе – 39, в Карачевском районе – 31, в Брасовском – 28, в Выгоничском – 23. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 ноября 2021 года:

— Брянск – 29892 (+245)

— Брянский район – 8181 (+88)

— Дятьковский район – 3797 (+22)

— Клинцы – 2684

— Карачевский район – 2639 (+31)

— Стародубский район – 2154 (+1)

— Новозыбков – 2110 (+1)

— Трубчевский район – 2196 (+2)

— Навлинский район – 1920 (+39)

— Жуковский район – 1760 (+6)

— Унечский район – 1697

— Выгоничский район – 1703 (+23)

— Брасовский район – 1544 (+28)

— Почепский район – 1409 (+1)

— Комаричский район – 1444 (+15)

— Климовский район – 1192

— Мглинский район – 1183 (+1)

— Фокино – 1225 (+6)

— Клетнянский район – 1105

— Погарский район – 1098 (+6)

— Дубровский район – 1057

— Сельцо – 995 1000 (+5)

— Клинцовский район – 874

— Суземский район – 846 (+2)

— Злынковский район – 834

— Суражский район – 760

— Гордеевский район – 733

— Красногорский район – 627

— Севский район – 525 (+1)

— Жирятинский район – 349

— Рогнединский район – 180

— Иногородние – 116.

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