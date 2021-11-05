Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 523 жителя региона, выздоровели 527 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7002 ПЦР-тестов.
В целом у 78834 человек подтвердили коронавирус, вылечились 70646 жителей области, умерли 1940 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 979550.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 245 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 88 ковид-положительных, в Навлинском районе – 39, в Карачевском районе – 31, в Брасовском – 28, в Выгоничском – 23. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 ноября 2021 года:
— Брянск – 29892 (+245)
— Брянский район – 8181 (+88)
— Дятьковский район – 3797 (+22)
— Клинцы – 2684
— Карачевский район – 2639 (+31)
— Стародубский район – 2154 (+1)
— Новозыбков – 2110 (+1)
— Трубчевский район – 2196 (+2)
— Навлинский район – 1920 (+39)
— Жуковский район – 1760 (+6)
— Унечский район – 1697
— Выгоничский район – 1703 (+23)
— Брасовский район – 1544 (+28)
— Почепский район – 1409 (+1)
— Комаричский район – 1444 (+15)
— Климовский район – 1192
— Мглинский район – 1183 (+1)
— Фокино – 1225 (+6)
— Клетнянский район – 1105
— Погарский район – 1098 (+6)
— Дубровский район – 1057
— Сельцо – 995 1000 (+5)
— Клинцовский район – 874
— Суземский район – 846 (+2)
— Злынковский район – 834
— Суражский район – 760
— Гордеевский район – 733
— Красногорский район – 627
— Севский район – 525 (+1)
— Жирятинский район – 349
— Рогнединский район – 180
— Иногородние – 116.
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