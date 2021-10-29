Дефицит планируется на уровне 1,4 миллиарда рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области запланировали дефицитный бюджет на 2022 год. Проект главного финансового документа региона в пятницу, 29 октября, внесли на рассмотрение в Брянскую областную Думу, сообщают в пресс-службе заксобрания.

- Главный финансовый документ и материалы, представляемые одновременно с ним, заверенные электронной подписью главы региона Александра Богомаза, направлены в законодательный орган департаментом финансов Брянской области с использованием системы электронного документооборота, - говорят в облдуме.

На следующий год запланировали доходы областного бюджета в размере 73,3 миллиарда рублей. Расходы планируются на уровне 74,7 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 1,4 миллиарда рублей.

Больше 61 процента от расходов потратят на социальную сферу. Среди основных задач - индексация зарплаты бюджетникам, социальные выплаты социально незащищенным гражданам, реализация национальных проектов.

Финансовый документ рассмотрят на заседаниях комитетов Думы. Затем состоится его общественное обсуждение. Бюджет области в окончательной редакции планируют принять 9 декабря.