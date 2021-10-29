В Брянскую область 29 октября прибыл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянскую область в пятницу, 29 октября, с рабочей поездкой приьыла делегация Министерства сельского хозяйства России во главе с министром ЖДмитрием Патрушевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Бярнской области планируют провести всероссийское совещание по вопросам агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Дмитрий Патрушев встретился с брянским губернатором Александром Богомазом. В планах у министра - посетить главные агропромышленные предприятия области.