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Общество29 октября 2021 12:50

В Брянскую область 29 октября прибыл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

В нашем регионе пройдет всероссийское совещание по актуальным вопросам АПК и потребительского рынка
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянскую область в пятницу, 29 октября, с рабочей поездкой приьыла делегация Министерства сельского хозяйства России во главе с министром ЖДмитрием Патрушевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Бярнской области планируют провести всероссийское совещание по вопросам агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Дмитрий Патрушев встретился с брянским губернатором Александром Богомазом. В планах у министра - посетить главные агропромышленные предприятия области.

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