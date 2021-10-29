В Брянске экс-начальницу отдела закупок горводоканала подозревают в получении взяток

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске бывшую начальницу отдела закупок и логистики горводоканала подозревают в получении взяток. Следователи завели уголовное дело по статье "Порлучение долностным лицом взятки в крупном размере", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с июля 2014 по февраля 2017 года начальца отдела получила от директора коммерческой фирмы 260 тысяч рублей. Деньги перечисляли на банковскую карту подозреваемой. За взятку начальница заключала договоры с организацией на поставку оборудования, которое предприятие использует в производственной деятельности.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России, - говорят следователи. - По месту жительства и работы подозреваемой провели обыски, в ходе которых изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Подозреваемой избрали меру пресечения - запрет определнных действий.