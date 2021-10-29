Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 479 жителей региона, выздоровели 306 пациентов, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7839 ПЦР-тестов.

В целом у 75323 человек подтвердили коронавирус, вылечились 67937 жителей области, умерли 1843 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 939238.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 216 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 101 ковид-положительного. В городе Фокино - 30. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 октября 2021 года:

— Брянск – 28488 (+216)

— Брянский район – 7911 (+101)

— Дятьковский район – 3597 (+28)

— Клинцы – 2552 (+4)

— Карачевский район – 2511 (+21)

— Стародубский район – 2073

— Новозыбков – 2052 (+4)

— Трубчевский район – 2041 (+7)

— Навлинский район – 1846 (+12)

— Жуковский район – 1682 (+3)

— Унечский район – 1642 (+3)

— Выгоничский район – 1634 (+16)

— Брасовский район – 1473 (+6)

— Почепский район – 1364 (+4)

— Комаричский район – 1358 (+4)

— Климовский район – 1145 (+1)

— Мглинский район – 1143

— Фокино – 1196 (+30)

— Клетнянский район – 1072 (+1)

— Погарский район – 1028 (+1)

— Дубровский район – 1006 (+7)

— Сельцо – 958 (+2)

— Клинцовский район – 834

— Суземский район – 806 (+3)

— Злынковский район – 771 (+1)

— Суражский район – 720

— Гордеевский район – 702

— Красногорский район – 581

— Севский район – 507 (+1)

— Жирятинский район – 335 (+3)

— Рогнединский район – 179

— Иногородние – 116.