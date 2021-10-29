Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 479 жителей региона, выздоровели 306 пациентов, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7839 ПЦР-тестов.
В целом у 75323 человек подтвердили коронавирус, вылечились 67937 жителей области, умерли 1843 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 939238.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 216 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 101 ковид-положительного. В городе Фокино - 30. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 октября 2021 года:
— Брянск – 28488 (+216)
— Брянский район – 7911 (+101)
— Дятьковский район – 3597 (+28)
— Клинцы – 2552 (+4)
— Карачевский район – 2511 (+21)
— Стародубский район – 2073
— Новозыбков – 2052 (+4)
— Трубчевский район – 2041 (+7)
— Навлинский район – 1846 (+12)
— Жуковский район – 1682 (+3)
— Унечский район – 1642 (+3)
— Выгоничский район – 1634 (+16)
— Брасовский район – 1473 (+6)
— Почепский район – 1364 (+4)
— Комаричский район – 1358 (+4)
— Климовский район – 1145 (+1)
— Мглинский район – 1143
— Фокино – 1196 (+30)
— Клетнянский район – 1072 (+1)
— Погарский район – 1028 (+1)
— Дубровский район – 1006 (+7)
— Сельцо – 958 (+2)
— Клинцовский район – 834
— Суземский район – 806 (+3)
— Злынковский район – 771 (+1)
— Суражский район – 720
— Гордеевский район – 702
— Красногорский район – 581
— Севский район – 507 (+1)
— Жирятинский район – 335 (+3)
— Рогнединский район – 179
— Иногородние – 116.