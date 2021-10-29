Брянск получит 330 млн рублей на строительство детского сада на улице Флотской

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Брянск получит 330 миллионов рублей на строительство детского сада на улдице Флотской. Предполагается, что дошкольноу учреждление будет на 280 мест.

Заявку Брянской области одобрили в правительстве России. Об этом на совещании в режиме видеоконференцсвязи сообщил зампредседателя павительства РФ Марат Хуснуллин.

В микрорайоне "Деснаград" планируют возвести 375 тысяч квадратных метров жилья. Объем внебюджетных средств - 25 миллиардов рублей. Порядка двух миллиардов рублей поступит в бюджет в качестве налогов от жилищного строительства. На этапе застройки в Брянске появится 507 новых рабочих мест.

На улице Флотской также построят ливневую канализацию и дорожную сеть. 1,2 миллиарда рублей на проект выделили из федерального бюджета.

Вторая завка, которую будут рассматривать в правительстве, - это строительство школы на территории старого аэропорта. Здесь планируют возвести 600 тысяч квадратных метров жилья.