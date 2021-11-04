Добровольцы на радость прохожим вручали им брелки, триколоры, ленточки и магнитики. Фото: РИА "Стрела".

В Брянске в День народного единства раздавали ленточки и триколоры. Волонтеры провели в городе традиционную акцию «Мы едины». Старт акции дали на Кургане Бессмертия, затем волонтеры вышли на площадь Ленина и площадь Партизан, сообщает РИА «Стрела».

Массовые мероприятия в регионе не проводят. Однако, добровольцы на радость прохожим вручали им брелки, триколоры, ленточки и магнитики.

Волонтеры спрашивали горожан о значении для них праздника. Люди говорили, что этот день ассоциируется у них с дружбой, взаимопониманием и поддержкой между различными народностями.

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