Жители Брянской области могут сразу привиться от гриппа и коронавируса

Теперь не нужно ждать, пока между прививками пройдет время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Брянской области, как и все россияне, теперь могут сразу привиться от гриппа и коронавируса. Одновременную вакцинацию от этих инфекций разрешил Минздрав. Теперь не нужно ждать, пока между прививками пройдет время, сообщают 4 ноября в региональном оперативном штабе.

- Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении, — сообщили в пресс-службе министерства.

По рекомендациям, препараты от крипа и коронавируса вводят в разные части тела. К примеру, в левое и правое плечо.

- Защитить себя критически важно как людям старшего поколения. Так и молодежи, которая сегодня тоже находится в группе риска, - напоминают в региональном оперштабе

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