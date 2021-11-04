Жители Брянской области могут сразу привиться от гриппа и коронавируса

Теперь не нужно ждать, пока между прививками пройдет время.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители Брянской области, как и все россияне, теперь могут сразу привиться от гриппа и коронавируса. Одновременную вакцинацию от этих инфекций разрешил Минздрав. Теперь не нужно ждать, пока между прививками пройдет время, сообщают 4 ноября в региональном оперативном штабе.
- Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении, — сообщили в пресс-службе министерства.
По рекомендациям, препараты от крипа и коронавируса вводят в разные части тела. К примеру, в левое и правое плечо.
- Защитить себя критически важно как людям старшего поколения. Так и молодежи, которая сегодня тоже находится в группе риска, - напоминают в региональном оперштабе
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