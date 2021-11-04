Губернатор Брянской области Александр Богомаз: «От коронавируса погиб 17-летний парень»

Александр Богомаз сообщил о том, по темпам проведения вакцинации от коронавирусной инфекции наш регион стоит в середине списка по стране. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 4 ноября провел встречу с журналистами, на которой он рассказал о положении в области, а также прокомментировал меры, которые власти применяют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава региона на брифинге сообщил представителям СМИ о том, что коронавирус унес жизнь самого молодого 17-летнего, жителя области. Он не был вакцинирован. С начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1 928 жителей.

- Из 424 тысяч вакцинированных заболели менее процента, также имеется единичные случаи смертельного исхода от болезни, - отметил Александр Богомаз. - Но все это пожилые люди, у которых имелось множество болезней.

По темпам проведения вакцинации от коронавирусной инфекции наш регион стоит в середине списка по стране.

- Без вакцинации коронавирус не победить, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, Александр Богомаз назвал преступниками тех, кто призывает не делать прививки от коронавируса. По его мнению, ими должны заниматься правоохранители. А мнения о том, что прививки вредны, он назвал бредовыми идеями. Также он отметил, что среди ученых нет единого мнения по поводу того. Какой процент населения необходимо вакцинировать, чтобы справиться с коронавирусом. Изначально называли 60 процентов, сейчас говорят о 80 процентах. Губернатор также подчеркнул, что сейчас брянцы болеет более в тяжелой форме и много заразившихся среди детей.

В семье самого губернатора привились все.

- Только прививка может защитить от болезни и смерти, - сказал губернатор. – Если бы сейчас привитых было бы много, то ревакцинация не потребовалась.

Кроме того, глава региона напомнил, что в области есть все возможности для развертывания дополнительных больничных коек. Достаточно и запасов килорода. Поэтому власти региона готовы к любому развитию ситуации с пандемией коронавируса.

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