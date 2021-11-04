Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболел 513 жителей региона, выздоровели 332 пациента, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5770 ПЦР-тестов.

В целом у 78311 человек подтвердили коронавирус, вылечились 70119 жителей области, умерли 1928 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 972548.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 201 новый случай коронавируса. В Трубчевском районе выявили 32 ковид-положительных, в Мглинском районе – 21, в Гордеевском – 20, в Унечском – 18. в Стародубском – 17, в Дятьковском - 16. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 ноября 2021 года:

— Брянск – 29647 (+201)

— Брянский район – 8093 (+1)

— Дятьковский район – 3775 (+16)

— Клинцы – 2684 (+53)

— Карачевский район – 2608

— Стародубский район – 2153 (+17)

— Новозыбков – 2109 (+5)

— Трубчевский район – 2194 (+32)

— Навлинский район – 1881 (+3)

— Жуковский район – 1754 (+5)

— Унечский район – 1697 (+18)

— Выгоничский район – 1680 (+1)

— Брасовский район – 1516

— Почепский район – 1408 (+11)

— Комаричский район – 1429

— Климовский район – 1192 (+11)

— Мглинский район – 1182 (+21)

— Фокино – 1219

— Клетнянский район – 1105 (+4)

— Погарский район – 1092 (+17)

— Дубровский район – 1057 (+17)

— Сельцо – 995

— Клинцовский район – 874 (+14)

— Суземский район – 844 (+8)

— Злынковский район – 834 (+15)

— Суражский район – 760 (+3)

— Гордеевский район – 733 (+20)

— Красногорский район – 627 (+18)

— Севский район – 524 (+2)

— Жирятинский район – 349

— Рогнединский район – 180

— Иногородние – 116.

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