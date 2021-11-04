Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболел 513 жителей региона, выздоровели 332 пациента, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5770 ПЦР-тестов.
В целом у 78311 человек подтвердили коронавирус, вылечились 70119 жителей области, умерли 1928 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 972548.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 201 новый случай коронавируса. В Трубчевском районе выявили 32 ковид-положительных, в Мглинском районе – 21, в Гордеевском – 20, в Унечском – 18. в Стародубском – 17, в Дятьковском - 16. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 ноября 2021 года:
— Брянск – 29647 (+201)
— Брянский район – 8093 (+1)
— Дятьковский район – 3775 (+16)
— Клинцы – 2684 (+53)
— Карачевский район – 2608
— Стародубский район – 2153 (+17)
— Новозыбков – 2109 (+5)
— Трубчевский район – 2194 (+32)
— Навлинский район – 1881 (+3)
— Жуковский район – 1754 (+5)
— Унечский район – 1697 (+18)
— Выгоничский район – 1680 (+1)
— Брасовский район – 1516
— Почепский район – 1408 (+11)
— Комаричский район – 1429
— Климовский район – 1192 (+11)
— Мглинский район – 1182 (+21)
— Фокино – 1219
— Клетнянский район – 1105 (+4)
— Погарский район – 1092 (+17)
— Дубровский район – 1057 (+17)
— Сельцо – 995
— Клинцовский район – 874 (+14)
— Суземский район – 844 (+8)
— Злынковский район – 834 (+15)
— Суражский район – 760 (+3)
— Гордеевский район – 733 (+20)
— Красногорский район – 627 (+18)
— Севский район – 524 (+2)
— Жирятинский район – 349
— Рогнединский район – 180
— Иногородние – 116.
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