Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 9:05

В Брянске заработал первый проекционный пешеходный переход

Объект установили на улице Горького у школы №4
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пешеходный переход освещает лазерный проектор, поэтому зебра заметна издалека в любую погоду.

Пешеходный переход освещает лазерный проектор, поэтому зебра заметна издалека в любую погоду.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска в тестовом режиме заработал первый в городе проекционный пешеходный переход. Он расположен на улице Горького у школы №4, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пешеходный переход освещает лазерный проектор, поэтому зебра заметна издалека в любую погоду.

Кстати, в регионе такой же пешеходный переход установили еще раньше в селе Толмачев. Объект работает на самой оживленной магистрали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ