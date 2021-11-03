В Брянске заработал первый проекционный пешеходный переход

Пешеходный переход освещает лазерный проектор, поэтому зебра заметна издалека в любую погоду. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска в тестовом режиме заработал первый в городе проекционный пешеходный переход. Он расположен на улице Горького у школы №4, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пешеходный переход освещает лазерный проектор, поэтому зебра заметна издалека в любую погоду.

Кстати, в регионе такой же пешеходный переход установили еще раньше в селе Толмачев. Объект работает на самой оживленной магистрали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».