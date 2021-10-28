В Брянске завершился ремонт улицы Объездной

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске завершился основной этап капитального ремонта улицы Объездной. В четверг, 28 октября, качество работы проверила межведомственная комиссия, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ремонт проходил на участке протяженностью 630 метров. Дорога стала шестиполосной. Чтобы расширить проезжую часть пришлось перенести 4600 метров коммуникаций.

На Объездной появилась ливневка протяженностью 1,2 километра. Дорожники установили 22 дождеприемных колодца. На улице появились 65 светодиодных светильников, а также светофоры, дорожные знаки, разметка.

Тротуар построили только с одной стороны - со стороны Дворца единоборств. Пешеходную дорожку на противоположной стороне построят в рамках другого контракта. Сейчас здесь прокладывают канализационный коллектор. В этом месте будут строить улицу Счастливую - участок попадает в зону проведения работ.