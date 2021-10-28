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Политика28 октября 2021 13:30

Сергея Антошина назначили зампредседателя Брянской областной Думы

Решение приняли на очередном заседании 28 октября
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянская областная Дума.

Фото: Брянская областная Дума.

Сергей Антошина назначили заместителем председателя Брянской областной Думы. Решение приняли большинством голосов на заседании, которое прошло 28 октября. За кандидатуру депутата отдали 47 голосов из 51.

Сергей Антошин с 2019 года возглавляет комитет заксобрания по по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности. В облдуме прошлого созыва был председателем комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту.

На заседании утвердили в должности земестителей губернатора Брянской области: Ирину Агафонову и Андрея Бардукова.

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