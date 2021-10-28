Фото: личная страница ва Ирины Агафоновой в соцсетях.

Ирину Агафонову утвердили в должности заместителя губернатора Брянской области. Решение приняли депутаты на заседании Брянской областной Думы, которое проходит 28 октября.

Ирина Агафонова курирует сферу социальной защиты, занятости населения, конролирует работу ЗАГСов. Она сменила на посту Николая Щеглова, который стал депутатом Госдумы.

До назначения на должность Ирина Агафонова руководила поликлиникой №1 в Брянске. Главным врачом учреждения она была с 2010 года. По образованию Ирина Витальевна - врач-дерматовенеролог, с 2008 года - кандидат медицинских наук. Родилась в Брянске в 1971 году.