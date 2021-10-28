Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 473 жителя региона, выздоровели 324 пациента, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6892 ПЦР-теста.
В целом у 74844 человек подтвердили коронавирус, вылечились 67631 житель области, умерли 1825 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 931399.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 130 новых случаев. В Брянском районе выявили 44 ковид-положительных, в Дятьковском - 36. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 октября 2021 года:
— Брянск – 28272 (+130)
— Брянский район – 7810 (+44)
— Дятьковский район – 3569 (+36)
— Карачевский район – 2490 (+13)
— Клинцы – 2548 (+23)
— Стародубский район – 2073 (+3)
— Трубчевский район – 2034 (+18)
— Новозыбков – 2048 (+16)
— Навлинский район – 1834 (+4)
— Жуковский район – 1679 (+15)
— Выгоничский район – 1618
— Унечский район – 1639 (+10)
— Брасовский район – 1467 (+7)
— Почепский район – 1360 (+12)
— Комаричский район – 1354 (+21)
— Климовский район – 1144 (+9)
— Мглинский район – 1143 (+16)
— Фокино – 1166 (+6)
— Клетнянский район – 1071 (+9)
— Погарский район – 1027
— Дубровский район – 999 (+5)
— Сельцо – 956 (+14)
— Клинцовский район – 834 (+5)
— Суземский район – 803 (+16)
— Злынковский район – 770 (+11)
— Суражский район – 720 (+5)
— Гордеевский район – 702 (+2)
— Красногорский район – 581 (+8)
— Севский район – 506 (+12)
— Жирятинский район – 332 (+1)
— Рогнединский район – 179 (+1)
— Иногородние – 116 (+1).