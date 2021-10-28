Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 473 жителя региона, выздоровели 324 пациента, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6892 ПЦР-теста.

В целом у 74844 человек подтвердили коронавирус, вылечились 67631 житель области, умерли 1825 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 931399.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 130 новых случаев. В Брянском районе выявили 44 ковид-положительных, в Дятьковском - 36. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 октября 2021 года:

— Брянск – 28272 (+130)

— Брянский район – 7810 (+44)

— Дятьковский район – 3569 (+36)

— Карачевский район – 2490 (+13)

— Клинцы – 2548 (+23)

— Стародубский район – 2073 (+3)

— Трубчевский район – 2034 (+18)

— Новозыбков – 2048 (+16)

— Навлинский район – 1834 (+4)

— Жуковский район – 1679 (+15)

— Выгоничский район – 1618

— Унечский район – 1639 (+10)

— Брасовский район – 1467 (+7)

— Почепский район – 1360 (+12)

— Комаричский район – 1354 (+21)

— Климовский район – 1144 (+9)

— Мглинский район – 1143 (+16)

— Фокино – 1166 (+6)

— Клетнянский район – 1071 (+9)

— Погарский район – 1027

— Дубровский район – 999 (+5)

— Сельцо – 956 (+14)

— Клинцовский район – 834 (+5)

— Суземский район – 803 (+16)

— Злынковский район – 770 (+11)

— Суражский район – 720 (+5)

— Гордеевский район – 702 (+2)

— Красногорский район – 581 (+8)

— Севский район – 506 (+12)

— Жирятинский район – 332 (+1)

— Рогнединский район – 179 (+1)

— Иногородние – 116 (+1).