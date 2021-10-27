Депутатом брянского горсовета стала главврач больницы №4 Светлана Хандожко

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Депутатом брянского городского Совета стала главный врач больницы №4 Светлана Хандожко. Мандат ей вручили на очередном заседании, которое состоялось 27 октября.

Светлана Васильевна заняла место Галины Основиной, которая сложила депутатские полномочия по собственному желанию.

Светлана Хандожко родилась 26 ноября 1967 года в селе Лотаки Красногорского района. В 1993 году окончила Смоленскую государственную медицинскую академию. Начала работать акушером-гинекологом в Родильном доме №2 в Брянске.

В марте 2006 года перевелась в Брянскую городскую больницу №4. Возглавила там гинекологическое отделение. В 2009 году Светлану Васильевну назначили заместителем главного врача, а в 2017-м - главврачом больницы №4.

Четвертую больницу одну из первых перепрофилировали под коронавирусный госпиталь во время пандемии. Новый корпус медучреждения, который должны сдать в декабре 2021-го, тоже отдадут для больных коронавиурсом.