Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 октября 2021 года. За минувшие сутки заболел 461 житель региона, выздоровели 419 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3480 ПЦР-тестов.

В целом у 74371 человека подтвердили коронавирус, вылечились 67307 жителей области, умерли 1805 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 924507.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 225 новых случаев. В Брянском районе выявили 25 ковид-положительных, в Клинцах и Новозыбкове - по 22. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 октября 2021 года:

— Брянск – 28142 (+225)

— Брянский район – 7766 (+25)

— Дятьковский район – 3533 (+14)

— Карачевский район – 2477 (+13)

— Клинцы – 2525 (+22)

— Стародубский район – 2070 (+13)

— Трубчевский район – 2016

— Новозыбков – 2032 (+22)

— Навлинский район – 1830 (+2)

— Жуковский район – 1664 (+11)

— Выгоничский район – 1618

— Унечский район – 1629 (+12)

— Брасовский район – 1460 (+10)

— Комаричский район – 1333

— Почепский район – 1348 (+17)

— Климовский район – 1135 (+1)

— Мглинский район – 1127 (+10)

— Фокино – 1160 (+7)

— Клетнянский район – 1062 (+7)

— Погарский район – 1027

— Дубровский район – 994 (+12)

— Сельцо – 942 (+1)

— Клинцовский район – 829 (+3)

— Суземский район – 787

— Злынковский район – 759 (+11)

— Суражский район – 715

— Гордеевский район – 700 (+7)

— Красногорский район – 573 (+6)

— Севский район – 494 (+2)

— Жирятинский район – 331 (+8)

— Рогнединский район – 178

— Иногородние – 115.