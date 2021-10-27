Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 октября 2021 года. За минувшие сутки заболел 461 житель региона, выздоровели 419 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3480 ПЦР-тестов.
В целом у 74371 человека подтвердили коронавирус, вылечились 67307 жителей области, умерли 1805 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 924507.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 225 новых случаев. В Брянском районе выявили 25 ковид-положительных, в Клинцах и Новозыбкове - по 22. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 октября 2021 года:
— Брянск – 28142 (+225)
— Брянский район – 7766 (+25)
— Дятьковский район – 3533 (+14)
— Карачевский район – 2477 (+13)
— Клинцы – 2525 (+22)
— Стародубский район – 2070 (+13)
— Трубчевский район – 2016
— Новозыбков – 2032 (+22)
— Навлинский район – 1830 (+2)
— Жуковский район – 1664 (+11)
— Выгоничский район – 1618
— Унечский район – 1629 (+12)
— Брасовский район – 1460 (+10)
— Комаричский район – 1333
— Почепский район – 1348 (+17)
— Климовский район – 1135 (+1)
— Мглинский район – 1127 (+10)
— Фокино – 1160 (+7)
— Клетнянский район – 1062 (+7)
— Погарский район – 1027
— Дубровский район – 994 (+12)
— Сельцо – 942 (+1)
— Клинцовский район – 829 (+3)
— Суземский район – 787
— Злынковский район – 759 (+11)
— Суражский район – 715
— Гордеевский район – 700 (+7)
— Красногорский район – 573 (+6)
— Севский район – 494 (+2)
— Жирятинский район – 331 (+8)
— Рогнединский район – 178
— Иногородние – 115.