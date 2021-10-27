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Происшествия27 октября 2021 11:10

В Навлинском районе пьяный водитель внедорожника насмерть сбил пешехода и уехал

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Марина АНТОНОВА
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ДТП случилось вечером 26 октября.

ДТП случилось вечером 26 октября.

Фото: Сергей ГАПОН

В деревне Селище в Навлинском районе водитель внедорожника насмерть сбил 48-летнего пешехода и уехал с места ДТП. Автоавария произошла в начале восьмого вечера во вторник, 26 октября, на улице Старосельской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Нетрезвый местный житель возвращался домой по правому краю проезжей части. Машина ехала со стороны трассы М-3 "Украина" в сторону улицы Центральной. Пешеход был в темной одежде. Судя по всему, водитель его не заметил. И скрылся с места происшествия.

Автоинспекторы нашли автомобиль "Тойота Ленд Крузер" на улице Молодежной в деревне Селище. На машине были повреждения как после столкновения с человеком.

- Установлено, что на данном автомобиле установлены подложные номера, - говорят в Госавтоинспекции. - А само транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

Полицейские считают, что за рулем был 41-летний житель Брянска. У него установили алкогольное опьянение. И составили административные протоколы. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТПКАРТИНА ДНЯ