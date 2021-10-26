Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 449 жителей региона, выздоровели 345 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3105 ПЦР-тестов.
В целом у 73910 человек подтвердили коронавирус, вылечились 66888 жителей области, умерли 1786 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 921027.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 211 новых случаев. В Брянском районе выявили 43 ковид-положительных, в Стародубском – 25, в Новозыбкове – 23, в Карачевском и Злынковском районах – по 21. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 октября 2021 года:
— Брянск – 27706 (+211)
— Брянский район – 7698 (+43)
— Дятьковский район – 3519
— Карачевский район – 2464 (+21)
— Клинцы – 2503 (+5)
— Стародубский район – 2057 (+25)
— Трубчевский район – 2016 (+11)
— Новозыбков – 2010 (+23)
— Навлинский район – 1828 (+12)
— Жуковский район – 1653
— Выгоничский район – 1618 (+11)
— Унечский район – 1617 (+10)
— Брасовский район – 1450 (+5)
— Комаричский район – 1333 (+7)
— Почепский район – 1331 (+18)
— Климовский район – 1134 (+11)
— Мглинский район – 1117 (+7)
— Фокино – 1153
— Клетнянский район – 1055 (+1)
— Погарский район – 1027 (+1)
— Дубровский район – 982
— Сельцо – 941
— Клинцовский район – 826
— Суземский район – 787 (+1)
— Злынковский район – 748 (+21)
— Суражский район – 715 (+5)
— Гордеевский район – 693
— Красногорский район – 567
— Севский район – 492
— Жирятинский район – 323
— Рогнединский район – 178
— Иногородние – 115.