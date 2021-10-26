Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 449 жителей региона, выздоровели 345 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3105 ПЦР-тестов.

В целом у 73910 человек подтвердили коронавирус, вылечились 66888 жителей области, умерли 1786 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 921027.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 211 новых случаев. В Брянском районе выявили 43 ковид-положительных, в Стародубском – 25, в Новозыбкове – 23, в Карачевском и Злынковском районах – по 21. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 октября 2021 года:

— Брянск – 27706 (+211)

— Брянский район – 7698 (+43)

— Дятьковский район – 3519

— Карачевский район – 2464 (+21)

— Клинцы – 2503 (+5)

— Стародубский район – 2057 (+25)

— Трубчевский район – 2016 (+11)

— Новозыбков – 2010 (+23)

— Навлинский район – 1828 (+12)

— Жуковский район – 1653

— Выгоничский район – 1618 (+11)

— Унечский район – 1617 (+10)

— Брасовский район – 1450 (+5)

— Комаричский район – 1333 (+7)

— Почепский район – 1331 (+18)

— Климовский район – 1134 (+11)

— Мглинский район – 1117 (+7)

— Фокино – 1153

— Клетнянский район – 1055 (+1)

— Погарский район – 1027 (+1)

— Дубровский район – 982

— Сельцо – 941

— Клинцовский район – 826

— Суземский район – 787 (+1)

— Злынковский район – 748 (+21)

— Суражский район – 715 (+5)

— Гордеевский район – 693

— Красногорский район – 567

— Севский район – 492

— Жирятинский район – 323

— Рогнединский район – 178

— Иногородние – 115.