Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 423 жителя региона, выздоровели 376 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6166 ПЦР-тестов. Брянскую статистику ковид-положительных пополнили два иногородних пациента. Их общее число составляет 114 человек.
В целом у 73024 человек подтвердили коронавирус, вылечились 66202 жителя области, умерли 1752 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 912418.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 72 новых случая. В Дятьковском районе – 58, в Брянской районе – 46, в клинцах – 32, в Новозывбкове – 25, в Суражском районе – 22. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 28 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 октября 2021 года:
— Брянск – 27565 (+72)
— Брянский район – 7585 (+46)
— Дятьковский район – 3481 (+58)
— Карачевский район – 2430 (+1)
— Клинцы – 2483 (+32)
— Стародубский район – 2032 (+12)
— Новозыбков – 1987 (+25)
— Трубчевский район – 2005 (+14)
— Навлинский район – 1814 (+6)
— Жуковский район – 1646 (+7)
— Выгоничский район – 1587 (+6)
— Унечский район – 1606 (+18)
— Брасовский район – 1440 (+7)
— Почепский район – 1313 (+3)
— Комаричский район – 1302 (+6)
— Климовский район – 1122 (+3)
— Мглинский район – 1109 (+4)
— Фокино – 1146 (+12)
— Клетнянский район – 1049 (+8)
— Погарский район – 1026
— Дубровский район – 967 (+8)
— Сельцо – 934 (+15)
— Клинцовский район – 822 (+5)
— Суземский район – 785
— Злынковский район – 726 (+11)
— Суражский район – 709 (+22)
— Гордеевский район – 686 (+10)
— Красногорский район – 564 (+2)
— Севский район – 491 (+1)
— Жирятинский район – 320 (+7)
— Рогнединский район –178
— Иногородние – 114 (+2).
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