Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 423 жителя региона, выздоровели 376 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6166 ПЦР-тестов. Брянскую статистику ковид-положительных пополнили два иногородних пациента. Их общее число составляет 114 человек.

В целом у 73024 человек подтвердили коронавирус, вылечились 66202 жителя области, умерли 1752 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 912418.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 72 новых случая. В Дятьковском районе – 58, в Брянской районе – 46, в клинцах – 32, в Новозывбкове – 25, в Суражском районе – 22. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 28 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 октября 2021 года:

— Брянск – 27565 (+72)

— Брянский район – 7585 (+46)

— Дятьковский район – 3481 (+58)

— Карачевский район – 2430 (+1)

— Клинцы – 2483 (+32)

— Стародубский район – 2032 (+12)

— Новозыбков – 1987 (+25)

— Трубчевский район – 2005 (+14)

— Навлинский район – 1814 (+6)

— Жуковский район – 1646 (+7)

— Выгоничский район – 1587 (+6)

— Унечский район – 1606 (+18)

— Брасовский район – 1440 (+7)

— Почепский район – 1313 (+3)

— Комаричский район – 1302 (+6)

— Климовский район – 1122 (+3)

— Мглинский район – 1109 (+4)

— Фокино – 1146 (+12)

— Клетнянский район – 1049 (+8)

— Погарский район – 1026

— Дубровский район – 967 (+8)

— Сельцо – 934 (+15)

— Клинцовский район – 822 (+5)

— Суземский район – 785

— Злынковский район – 726 (+11)

— Суражский район – 709 (+22)

— Гордеевский район – 686 (+10)

— Красногорский район – 564 (+2)

— Севский район – 491 (+1)

— Жирятинский район – 320 (+7)

— Рогнединский район –178

— Иногородние – 114 (+2).

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