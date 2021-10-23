В розыске подозреваемого участвовали больше 700 человек. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Стрелявшего в брянского участкового в Белых Берегах задержал экипаж ДПС. Подозреваемого 67-летнего Валентина Цуканова поймали в пятницу 22 октября возле автомобильной дороги Брянск – Орел – Смоленск. Здесь полицейские заметили мужчина в камуфлированной одежде, подходящий под описание разыскиваемого. Он шел по лесополосе вдоль трассы. Увидев полицейских, попытался скрыться в лесу, но был его задержали, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В регионе ввели план «Перехват». В розыске подозреваемого участвовали больше 700 человек.

- Фигуранта доставили в Брянск для проведения необходимых следственных действий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – На него завели и расследуют в СУ СК России по Брянской области уголовное дело. Решают вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, вечером 20 октября в поселке Белые Берега мужчина встретил полицейского возле его дома, несколько раз выстрелил в него из пистолета и скрылся. Пострадавший узнал в нем ранее судимого местного жителя. Нападавшего объявили в розыск.

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