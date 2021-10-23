Лесничий помог поймать стрелявшего в брянского участкового в Белых Берегах

Фото: Брянское лесничество, vk.com.

Участковый лесничий Евгений Афонин помог 22 октября помог поймать стрелявшего в брянского участкового в Белых Берегах. Об этом сообщают в Брянском лесничестве.

За это ему руководство управление лесами Брянской области объявило благодарность.

Напомним, в пятницу 22 октября, патрульный экипаж ДПС заметил возле автомобильной дороги Брянск – Орел – Смоленск был замечен мужчина в камуфлированной одежде, подходящий под описание разыскиваемого. Он шел по лесополосе вдоль трассы. Увидев полицейских, попытался скрыться в лесу, но был задержан. Фигуранта доставили в Брянск для проведения необходимых следственных действий. На него завели и расследуют уголовное дело.

Преступление тот совершил вечером 20 октября в поселке Белые Берега. Установили, что мужчина встретил полицейского возле его дома, несколько раз выстрелил в него из пистолета и скрылся. Участковый уполномоченный полиции был госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями. Пострадавший знал в стрелявшем раньше судимого местного жителя, которого незамедлительно объявили в розыск.

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