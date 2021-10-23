Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 407 жителей региона, выздоровели 298 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6873 ПЦР-теста.
В целом у 72601 человек подтвердили коронавирус, вылечились 65826 жителей области, умерли 1736 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 906252.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 103 новых случая. В Брянском районе – 57, в Дятьковском районе – 36, в Стародубском районе – 30. в карачевском районе – 23. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона. Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 октября 2021 года:
— Брянск – 27493 (+103)
— Брянский район – 7539 (+57)
— Дятьковский район – 3423 (+36)
— Карачевский район – 2429 (+23)
— Клинцы – 2451 (+20)
— Стародубский район – 2020 (+30)
— Новозыбков – 1962 (+13)
— Трубчевский район – 1991 (+15)
— Навлинский район – 1808 (+1)
— Жуковский район – 1639 (+12)
— Выгоничский район – 1581 (+3)
— Унечский район – 1588 (+12)
— Брасовский район – 1433
— Почепский район – 1310 (+10)
— Комаричский район – 1296
— Климовский район – 1119 (+7)
— Мглинский район – 1105 (+2)
— Фокино – 1134 (+5)
— Клетнянский район – 1041 (+11)
— Погарский район – 1026
— Дубровский район – 959 (+7)
— Сельцо – 919
— Клинцовский район – 817 (+2)
— Суземский район – 785
— Злынковский район – 715 (+4)
— Суражский район – 687 (+9)
— Гордеевский район – 676 (+16)
— Красногорский район – 562 (+4)
— Севский район – 490 (+1)
— Жирятинский район – 313 (+4)
— Рогнединский район –178
— Иногородние – 112 .
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».