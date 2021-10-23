Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 407 жителей региона, выздоровели 298 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6873 ПЦР-теста.

В целом у 72601 человек подтвердили коронавирус, вылечились 65826 жителей области, умерли 1736 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 906252.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 103 новых случая. В Брянском районе – 57, в Дятьковском районе – 36, в Стародубском районе – 30. в карачевском районе – 23. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона. Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 октября 2021 года:

— Брянск – 27493 (+103)

— Брянский район – 7539 (+57)

— Дятьковский район – 3423 (+36)

— Карачевский район – 2429 (+23)

— Клинцы – 2451 (+20)

— Стародубский район – 2020 (+30)

— Новозыбков – 1962 (+13)

— Трубчевский район – 1991 (+15)

— Навлинский район – 1808 (+1)

— Жуковский район – 1639 (+12)

— Выгоничский район – 1581 (+3)

— Унечский район – 1588 (+12)

— Брасовский район – 1433

— Почепский район – 1310 (+10)

— Комаричский район – 1296

— Климовский район – 1119 (+7)

— Мглинский район – 1105 (+2)

— Фокино – 1134 (+5)

— Клетнянский район – 1041 (+11)

— Погарский район – 1026

— Дубровский район – 959 (+7)

— Сельцо – 919

— Клинцовский район – 817 (+2)

— Суземский район – 785

— Злынковский район – 715 (+4)

— Суражский район – 687 (+9)

— Гордеевский район – 676 (+16)

— Красногорский район – 562 (+4)

— Севский район – 490 (+1)

— Жирятинский район – 313 (+4)

— Рогнединский район –178

— Иногородние – 112 .

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