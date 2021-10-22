«Ростелеком» завершил реализацию одного из крупнейших проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» в Брянской области выполнил основной государственный контракт по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Работы проводились в течение трех лет. Только в текущем году к Сети подключили 346 социально значимых объектов (СЗО1) в 23 районах Брянщины. Для этого специалисты цифрового провайдера проложили около 450 километров волоконно-оптических линий связи.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«В условиях пандемии цифровая среда обрела особую значимость для органов власти и местного самоуправления, структур МЧС, медицинских и образовательных учреждений. Стабильный доступ в интернет позволяет шире использовать возможности телемедицины, активнее развивать дистанционное образование, а также обеспечивает предоставление государственных услуг населению в онлайн-формате. Всего в рамках трехлетнего контракта “Ростелеком” провел оптику в 468 населенных пунктов, построив для этого свыше 900 километров линий связи. Введенная в эксплуатацию инфраструктура позволит компании расширить технические возможности для подключения цифровых сервисов как жителям, так и хозяйствующим на этих территориях субъектам».

Михаил Ерохин, директор департамента экономического развития Брянской области:

«Проект “Информационная инфраструктура” реализуется на Брянщине с 2019 года. На сегодняшний день “Ростелеком” в полном объеме выполнил работы по основному контракту. За это время провайдер подключил к интернету более 800 социально значимых учреждений региона. Важно отметить, что проект охватывает в том числе и малые населенные пункты области. Созданная телеком-инфраструктура позволит повысить уровень цифровизации государственных услуг, а значит, сделает взаимодействие жителей региона с ведомственными учреждениями и органами власти проще и эффективнее».

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» «Ростелеком» реализует масштабные проекты в Центральном федеральном округе (ЦФО). В частности, в Брянской области провайдер является исполнителем работ по федеральному проекту «Информационная инфраструктура».

С другими проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на сайте.

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1. К «социально значимым объектам» относятся фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, школы и профессиональные образовательные учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, избиркомы, пожарные посты и пожарные части, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии.