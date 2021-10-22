Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 389 жителей региона, выздоровели 349 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6268 ПЦР-тестов.

В целом у 72194 человек подтвердили коронавирус, вылечились 65528 жителей области, умерли 1720 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 899379.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 120 новых случаев. В Брянском районе – 62, в Брасовском районе – 26, в Навлинском районе – 22. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил один иногородний заболевший. Для региона он стал 112-м.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 октября 2021 года:

— Брянск – 27390 (+120)

— Брянский район – 7482 (+62)

— Дятьковский район – 3387

— Карачевский район – 2406 (+14)

— Клинцы – 2431 (+14)

— Стародубский район – 1990 (+8)

— Новозыбков – 1949 (+12)

— Трубчевский район – 1976

— Навлинский район – 1807 (+22)

— Жуковский район – 1627 (+1)

— Выгоничский район – 1578 (+12)

— Унечский район – 1576 (+4)

— Брасовский район – 1433 (+26)

— Почепский район – 1300 (+9)

— Комаричский район – 1296 (+5)

— Климовский район – 1112 (+7)

— Мглинский район – 1103 (+10)

— Фокино – 1129

— Клетнянский район – 1030

— Погарский район – 1026 (+14)

— Дубровский район – 952 (+1)

— Сельцо – 919 (+9)

— Клинцовский район – 815 (+8)

— Суземский район – 785 (+7)

— Злынковский район – 711 (+9)

— Суражский район – 678 (+1)

— Гордеевский район – 660

— Красногорский район – 558 (+3)

— Севский район – 489 (+10)

— Жирятинский район – 309

— Рогнединский район –178

— Иногородние – 112 (+1).