Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 369 жителей региона, выздоровели 300 пациентов, зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5771 ПЦР-тест.

В целом у 71428 человек подтвердили коронавирус, вылечились 64903 жителя области, умерли 1689 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 886651.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 114 новых случаев. В Брянском районе – 58, в Дятьковском районе – 34, по 17-в Фокино и Карачевском районе, в Клинцах – 16. в Дубровском районе прибавилось 12 заболевших коронавирусом По 11 новых ковид-пациентов зафиксировали в Стародубском районе, Жирятинском районе и Трубчевском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 27 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил один иногородний заболевший. Для региона он стал 110-м.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 октября 2021 года:

— Брянск – 27114 (+114)

— Брянский район – 7376 (+58)

— Дятьковский район – 3385 (+34)

— Карачевский район – 2388 (+17)

— Клинцы – 2406 (+16)

— Стародубский район – 1977 (+11)

— Новозыбков – 1926 (+1)

— Трубчевский район – 1949 (+11)

— Навлинский район – 1765 (+1)

— Жуковский район – 1609 (+9)

— Выгоничский район – 1559 (+6)

— Унечский район – 1563

— Брасовский район – 1400 (+3)

— Почепский район – 1290 (+10)

— Комаричский район – 1279 (+9)

— Климовский район – 1103

— Мглинский район – 1093 (+1)

— Фокино – 1110 (+17)

— Клетнянский район – 1030 (+3)

— Погарский район – 1012

— Дубровский район – 945 (+12)

— Сельцо – 903 (+2)

— Клинцовский район – 804 (+2)

— Суземский район – 778

— Злынковский район – 699 (+1)

— Гордеевский район – 660 (+9)

— Суражский район – 676 (+3)

— Красногорский район – 555 (+3)

— Севский район – 479 (+1)

— Жирятинский район – 307 (+11)

— Рогнединский район –178 (+3)

— Иногородние – 110 (+1).

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