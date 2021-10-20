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Общество20 октября 2021 9:55

В Брянской области осталось всего 318 коек для коронавирусных больных

Это меньше 15 процентов всех развернутых мест в ковид-госпиталях
Анна ЛЕВКИНА
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Коечный фонд в Брянской области заполнен на 85,4 процента.

Коечный фонд в Брянской области заполнен на 85,4 процента.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего 318 мест для коронавирусных больных осталось в инфекционных госпиталях Брянской области. Коечный фонд заполнен на 85,4 процента. Такие данные сообщили «ТАСС» в региональном департаменте здравоохранения 20 октября.

Всего в Брянской области для пациентов с «Ковид-19» развернули 2177 коек. Они предназначены, прежде всего, для больных, у которых заболевание протекает в тяжелой форме и в значительной мере повреждена легочная ткань.

Сложившуюся ситуацию связывают со значительным ростом заболеваемости. Последние дни, напомним, в регионе фиксируют рекордные приросты – 357, 349 и 344 соответственно. На высоком уровне сохраняется и смертность среди ковид-пациентов: в среднем 10-14 случаев в сутки.

По последним данным, всех заболевших ковидом в регионе – 71059.

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