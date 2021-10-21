Уроженка Брянска Дарья Варламова выиграла конкурс "Мисс Австралия"

Фото: Instagram.

26-летняя уроженка Брянска Дарья Варламова выиграла австралийский конкурс красоты. Об этом девушка рассказала в социальных сетях. Дарья поблагодарила других 28 участниц конкурса "Мисс Вселенная - Австралия", который проходил в онлайн-формате.

Фото: Instagram, dazvarlamova.

Дарья переехала из Брянска в Австралию в детстве, ей было восемь лет. Дарья учится на психотерапевта, консультирует студентов в университете. Девушка любит путешествовать и побывала в 23 странах. Она свободно говорит по-русски.

Дарья публикует в соцсетях фотографии из Брянска.

Теперь Дарья Варламова будет бороться за звание самой красивой девушки планеты. Конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Израиле.