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Общество21 октября 2021 21:15

Уроженка Брянска Дарья Варламова выиграла конкурс "Мисс Австралия"

Теперь девушка поборется за звание "Мисс Вселенная"
Марина АНТОНОВА
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Фото: Instagram.

Фото: Instagram.

26-летняя уроженка Брянска Дарья Варламова выиграла австралийский конкурс красоты. Об этом девушка рассказала в социальных сетях. Дарья поблагодарила других 28 участниц конкурса "Мисс Вселенная - Австралия", который проходил в онлайн-формате.

Фото: Instagram, dazvarlamova.

Фото: Instagram, dazvarlamova.

Дарья переехала из Брянска в Австралию в детстве, ей было восемь лет. Дарья учится на психотерапевта, консультирует студентов в университете. Девушка любит путешествовать и побывала в 23 странах. Она свободно говорит по-русски.

Дарья публикует в соцсетях фотографии из Брянска.

Дарья публикует в соцсетях фотографии из Брянска.

Теперь Дарья Варламова будет бороться за звание самой красивой девушки планеты. Конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Израиле.

Фото: Instagram, dazvarlamova.

Фото: Instagram, dazvarlamova.

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