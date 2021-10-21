С 15 ноября вводят более жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области с 15 ноября введут QR-коды. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, которое прошло 21 октября.

По кодам можно будет пройти в кафе, рестораны, музеи, театры, кинотеатры, торговые центры, на спортивные мероприятия, заселиться в гостиницу или пансионат, посетить салон красоты, баню или бассейн.

QR-код может заменить сертификат или справка о вакцинации, справка о перенесенной коронавирусной инфекции, которая действует полгода, или отрицательный ПЦР-тест.

С 15 ноября в регионе вводят более жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. Банкеты разрешены для максимум 30 человек, кафе и рестораны будут работать до 23.00, брянцы старше 60 лет обязаны будут соблюдать самоизоляцию. Соответствующие изменения внесли в постановление областного правительства о введении режима повышенной готовности на территории региона.