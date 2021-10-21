Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 377 жителей региона, выздоровели 276 пациентов, зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6460 ПЦР-тестов.

В целом у 71805 человек подтвердили коронавирус, вылечились 65179 жителей области, умерли 1704 пациента. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 893111.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 156 новых случаев. В Брянском районе – 44, в Трубчевском районе – 27, в Навлинском районе – 20, в Фокино – 19, в Жуковском районе - 17в Комаричском районе – 12. По 11- Клинцах и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил один иногородний заболевший. Для региона он стал 111-м.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 октября 2021 года:

— Брянск – 27270 (+156)

— Брянский район – 7420 (+44)

— Дятьковский район – 3387 (+2)

— Карачевский район – 2392 (+4)

— Клинцы – 2417 (+11)

— Стародубский район – 1982 (+5)

— Новозыбков – 1937 (+11)

— Трубчевский район – 1976 (+27)

— Навлинский район – 1785 (+20)

— Жуковский район – 1626 (+17)

— Выгоничский район – 1566 (+7)

— Унечский район – 1572 (+9)

— Брасовский район – 1407 (+7)

— Почепский район – 1291 (+1)

— Комаричский район – 1291 (+12)

— Климовский район – 1105 (+2)

— Мглинский район – 1093

— Фокино – 1129 (+19)

— Клетнянский район – 1030

— Погарский район – 1012

— Дубровский район – 951 (+6)

— Сельцо – 910 (+7)

— Клинцовский район – 807 (+3)

— Суземский район – 778

— Злынковский район – 702 (+3)

— Гордеевский район – 660

— Суражский район – 677 (+1)

— Красногорский район – 555

— Севский район – 479

— Жирятинский район – 309 (+2)

— Рогнединский район –178

— Иногородние – 111 (+1).

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