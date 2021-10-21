Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 377 жителей региона, выздоровели 276 пациентов, зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6460 ПЦР-тестов.
В целом у 71805 человек подтвердили коронавирус, вылечились 65179 жителей области, умерли 1704 пациента. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 893111.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 156 новых случаев. В Брянском районе – 44, в Трубчевском районе – 27, в Навлинском районе – 20, в Фокино – 19, в Жуковском районе - 17в Комаричском районе – 12. По 11- Клинцах и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил один иногородний заболевший. Для региона он стал 111-м.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 октября 2021 года:
— Брянск – 27270 (+156)
— Брянский район – 7420 (+44)
— Дятьковский район – 3387 (+2)
— Карачевский район – 2392 (+4)
— Клинцы – 2417 (+11)
— Стародубский район – 1982 (+5)
— Новозыбков – 1937 (+11)
— Трубчевский район – 1976 (+27)
— Навлинский район – 1785 (+20)
— Жуковский район – 1626 (+17)
— Выгоничский район – 1566 (+7)
— Унечский район – 1572 (+9)
— Брасовский район – 1407 (+7)
— Почепский район – 1291 (+1)
— Комаричский район – 1291 (+12)
— Климовский район – 1105 (+2)
— Мглинский район – 1093
— Фокино – 1129 (+19)
— Клетнянский район – 1030
— Погарский район – 1012
— Дубровский район – 951 (+6)
— Сельцо – 910 (+7)
— Клинцовский район – 807 (+3)
— Суземский район – 778
— Злынковский район – 702 (+3)
— Гордеевский район – 660
— Суражский район – 677 (+1)
— Красногорский район – 555
— Севский район – 479
— Жирятинский район – 309 (+2)
— Рогнединский район –178
— Иногородние – 111 (+1).
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