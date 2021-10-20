В пожаре в брянской Володарке погибли пожилые супруги

Фото с места события. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Муж и жена погибли в пожара в Володарском районе Брянска утром в среду, 20 октября. Им было 63 и 65 лет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

О пожаре оперативного дежурного ЦУКС проинформировали в 06.25. Отмечалось, что возгорание произошло в частном жилом доме в переулке Тельмана. К месту ЧП оперативно выехали пожарные - три автоцистерны ПСЧ-4 и ПСЧ-5.

- На тушение работало четыре ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы, - уточняют в брянском Главке. - Ликвидировать открытое горение удалось в 07.28. Два человека пострадали.

Как стало известно «КП», в огне погибли пожилые супруги.

Причину пожара установят эксперты.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту при использовании газового, печного и электрооборудования.

- Не оставляйте дома детей одних без присмотра взрослых, - добавляют в чрезвычайном ведомстве. - Берегите себя и своих близких!

Кстати, днем ранее в Брянской области зарегистрировали 7 техногенных пожаров.

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