Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 357 жителей региона, выздоровели 230 пациентов, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2313 ПЦР-тестов.

В целом у 71059 человек подтвердили коронавирус, вылечились 64603 жителя области, умерли 1674 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 880880.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 139 новых случаев. В Дятьковском районе – 27, в Клинцах – 25, в Брянском районе – 23. 17 новых ковид-положительных прибавилось в Суземском районе, 16 – в Стародубском, по 10 – в Новозыбкове и Злынковском раойне, по 9 – в Трубчевском, Комаричском, Климовском районах. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнили два иногородних заболевших. Для региона они стали 108-м и 109-м соответственно.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 октября 2021 года:

— Брянск – 27000 (+139)

— Брянский район – 7318 (+23)

— Дятьковский район – 3351 (+27)

— Карачевский район – 2371 (+5)

— Клинцы – 2390 (+25)

— Стародубский район – 1966 (+16)

— Новозыбков – 1925 (+10)

— Трубчевский район – 1938 (+9)

— Навлинский район – 1764 (+6)

— Жуковский район – 1600

— Выгоничский район – 1553 (+1)

— Унечский район – 1563 (+5)

— Брасовский район – 1397 (+3)

— Почепский район – 1280 (+8)

— Комаричский район – 1270 (+9)

— Климовский район – 1103 (+9)

— Мглинский район – 1092 (+1)

— Фокино – 1093 (+1)

— Клетнянский район – 1027 (+3)

— Погарский район – 1012

— Дубровский район – 933 (+2)

— Сельцо – 901 (+4)

— Клинцовский район – 802 (+6)

— Суземский район – 778 (+17)

— Злынковский район – 698 (+10)

— Гордеевский район – 651 (+4)

— Суражский район – 673 (+5)

— Красногорский район – 552 (+3)

— Севский район – 478 (+2)

— Жирятинский район – 296 (+1)

— Рогнединский район – 175 (+1)

— Иногородние – 107 (+2).

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