Спектакль поставили по мотивам пьесы английского писателя Сомерсета Моэма. Фото: Брянский театр драмы имени А.К. Толстого.

Брянский драматический театр открыл 96-й сезон. Начался он с премьеры комедии «Красотка и семья», сообщают на официальном сайте учреждения культуры.

Спектакль поставили по мотивам пьесы английского писателя Сомерсета Моэма. Произведение написано в 1918 году. На сцене драмтеатра ее поставила режиссер Наталья Людскова.

В фойе драмтетара открыли экспозицию «ПРОтеатр». Выставку посвятили 95-летнию театра и началу Великой Отечественной войны.

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