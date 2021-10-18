Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 349 жителей региона, выздоровели 67 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2950 ПЦР-тестов.

В целом у 70702 человек подтвердили коронавирус, вылечились 64373 жителя области, умерли 1660 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 878567.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 151 новый случай. В Унечском районе – 31, в Суражском районе – 30, в Стародубском районе – 23, в Навлинском районе-18. По 15 заболевших коронавирусом выявили в Почепском районе и Погарском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 октября 2021 года:

— Брянск – 26861 (+151)

— Брянский район – 7295 (+17)

— Дятьковский район – 3324 (+12)

— Карачевский район – 2366 (+2)

— Клинцы – 2365

— Стародубский район – 1950 (+23)

— Новозыбков – 1915 (+14)

— Трубчевский район – 1929

— Навлинский район – 1758 (+18)

— Жуковский район – 1600

— Выгоничский район – 1552

— Унечский район – 1558 (+31)

— Брасовский район – 1394

— Почепский район – 1272(+15)

— Комаричский район – 1261 (+1)

— Климовский район – 1094 (+1)

— Мглинский район – 1091

— Фокино – 1092 (+1)

— Клетнянский район – 1024 (+1)

— Погарский район – 1012 (+15)

— Дубровский район – 931

— Сельцо – 897

— Клинцовский район – 796

— Суземский район – 761

— Злынковский район – 688 (+13)

— Гордеевский район – 647

— Суражский район – 668 (+30)

— Красногорский район – 549

— Севский район – 476

— Жирятинский район – 295 (+4)

— Рогнединский район – 174

— Иногородние – 107.

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