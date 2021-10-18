Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 349 жителей региона, выздоровели 67 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2950 ПЦР-тестов.
В целом у 70702 человек подтвердили коронавирус, вылечились 64373 жителя области, умерли 1660 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 878567.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 151 новый случай. В Унечском районе – 31, в Суражском районе – 30, в Стародубском районе – 23, в Навлинском районе-18. По 15 заболевших коронавирусом выявили в Почепском районе и Погарском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 октября 2021 года:
— Брянск – 26861 (+151)
— Брянский район – 7295 (+17)
— Дятьковский район – 3324 (+12)
— Карачевский район – 2366 (+2)
— Клинцы – 2365
— Стародубский район – 1950 (+23)
— Новозыбков – 1915 (+14)
— Трубчевский район – 1929
— Навлинский район – 1758 (+18)
— Жуковский район – 1600
— Выгоничский район – 1552
— Унечский район – 1558 (+31)
— Брасовский район – 1394
— Почепский район – 1272(+15)
— Комаричский район – 1261 (+1)
— Климовский район – 1094 (+1)
— Мглинский район – 1091
— Фокино – 1092 (+1)
— Клетнянский район – 1024 (+1)
— Погарский район – 1012 (+15)
— Дубровский район – 931
— Сельцо – 897
— Клинцовский район – 796
— Суземский район – 761
— Злынковский район – 688 (+13)
— Гордеевский район – 647
— Суражский район – 668 (+30)
— Красногорский район – 549
— Севский район – 476
— Жирятинский район – 295 (+4)
— Рогнединский район – 174
— Иногородние – 107.
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