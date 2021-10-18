В брянском Трубчевске молодая мать родила и закопала младенца

На месте ЧП 14 октября работали правоохранители. Обследуя территорию дома, они нашли труп младенца. Фото: Олег ЗОЛОТО

В брянском городе Трубчевск молодая женщина родила ребенка, а затем закопала его тело у себя во дворе. 15 октября по данному факту следователи завели уголовное дело. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Мать убитого младенца - жительница Трубчевска. Ей 21 год.

По данным «КП», ребенка молодая женщина родила в сентябре этого года - у себя дома, самостоятельно. Шел девятый месяц беременности. Позже она закопала тело новорожденного на территории своего домовладения по улице Луначарского.

На месте ЧП 14 октября работали правоохранители. Обследуя территорию дома, они нашли труп младенца.

- 15 октября по данному факту Трубчевским межрайонным следственным отделом регионального СУ СК РФ возбуждено уголовное дело, - комментирует источник «КП». - Женщине инкриминируют статью «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ее максимальная санкция составляет пять лет колонии.

Расследование продолжается.

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