Директор ООО «Клинцовская дорожная компания» А.В. Пузанов поздравляет с Днем работников дорожного хозяйства

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Уважаемые коллеги, ветераны и коллективы дорожной отрасли!

Примите сердечные поздравления с Днем работников дорожного хозяйства!

Этот замечательный праздник – дань признательности и уважения мастерству и трудолюбию ветеранов и тружеников отрасли. Пусть и в дальнейшем работники дорожного хозяйства сохранят и упрочат свои славные традиции, с честью и высокой ответственностью решают возложенные на них непростые задачи и в будущем, а впереди будут новые успешно построенные и сданные в эксплуатацию километры дорог, путепроводы и мосты.

В профессиональный праздник – особые слова признательности и благодарности ветеранам и заслуженным работникам дорожной отрасли, коллективам ООО «Клинцовская дорожная компания», АО «Брянскавтодор», КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», а также всем, кто трудится на благо улучшения автомобильных дорог региона!

Огромное спасибо ветеранам, которые отдали любимой профессии лучшие годы жизни, и чей опыт в решении задач, стоящих сегодня перед отраслью, неоценим.

Желаю всем дорожникам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, мира и благополучия, удачи во всех начинаниях и продолжения славных традиций, которыми может гордиться дорожная отрасль Брянщины!

С уважением к вам, директор ООО «Клинцовская дорожная компания» Алексей Васильевич Пузанов