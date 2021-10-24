Врач футбольного клуба «Динамо-Брянск» спас в самолете женщину

Экипаж самолета не совершал экстренную посадку и продолжил полет. Фото:ФК «Динамо-Брянск».

Врач футбольного клуба «Динамо-Брянск» Александр Костюченков спас в самолете женщину. Вовремя перелета из Владивостока в Москву у пассажирки рейса внезапно начался приступ эпилепсии, сообщают в пресс-службе футбольного клуба "Динамо-Брянск".

Александр Владимирович оказал женщине первую медицинскую помощь, спас от осложнений. Благодаря этому, экипаж самолета не совершал экстренную посадку и продолжил полет.

Врача Костюченкова наградили благодарностью от первого пилота рейса Владивосток-Москва.

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