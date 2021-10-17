Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 344 жителя региона, выздоровели 290 пациентов, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5741 ПЦР-тест.

В целом у 70353 человек подтвердили коронавирус, вылечились 64306 жителей области, умерли 1649 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 875617.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 143 новых случаев. В Брянском районе – 53, в Жуковском – 29, в Клинцах – 21. По 11 заболевших прибавилось в Карачевском и Комаричском районах, 10 – в Унечском, 9 – в Клинцовском. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил иногородний ковид-пациент – 107-й для региона с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 октября 2021 года:

— Брянск – 265710 (+143)

— Брянский район – 7278 (+53)

— Дятьковский район – 3312 (+4)

— Карачевский район – 2364 (+11)

— Клинцы – 2365 (+21)

— Стародубский район – 1927 (+8)

— Новозыбков – 1901 (+7)

— Трубчевский район – 1929 (+7)

— Навлинский район – 1740 (+3)

— Жуковский район – 1600 (+29)

— Выгоничский район – 1552 (+6)

— Унечский район – 1527 (+10)

— Брасовский район – 1394

— Почепский район – 1257

— Комаричский район – 1260 (+11)

— Климовский район – 1093

— Мглинский район – 1091 (+2)

— Фокино – 1091 (+4)

— Клетнянский район – 1023

— Погарский район – 997 (+1)

— Дубровский район – 931 (+4)

— Сельцо – 897 (+6)

— Клинцовский район – 796 (+9)

— Суземский район – 761

— Злынковский район – 675

— Гордеевский район – 647 (+1)

— Суражский район – 638 (+1)

— Красногорский район – 549 (+1)

— Севский район – 476

— Жирятинский район – 291

— Рогнединский район – 174 (+1)

— Иногородние – 107 (+1).

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