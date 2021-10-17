Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 344 жителя региона, выздоровели 290 пациентов, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5741 ПЦР-тест.
В целом у 70353 человек подтвердили коронавирус, вылечились 64306 жителей области, умерли 1649 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 875617.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 143 новых случаев. В Брянском районе – 53, в Жуковском – 29, в Клинцах – 21. По 11 заболевших прибавилось в Карачевском и Комаричском районах, 10 – в Унечском, 9 – в Клинцовском. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил иногородний ковид-пациент – 107-й для региона с начала пандемии.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 октября 2021 года:
— Брянск – 265710 (+143)
— Брянский район – 7278 (+53)
— Дятьковский район – 3312 (+4)
— Карачевский район – 2364 (+11)
— Клинцы – 2365 (+21)
— Стародубский район – 1927 (+8)
— Новозыбков – 1901 (+7)
— Трубчевский район – 1929 (+7)
— Навлинский район – 1740 (+3)
— Жуковский район – 1600 (+29)
— Выгоничский район – 1552 (+6)
— Унечский район – 1527 (+10)
— Брасовский район – 1394
— Почепский район – 1257
— Комаричский район – 1260 (+11)
— Климовский район – 1093
— Мглинский район – 1091 (+2)
— Фокино – 1091 (+4)
— Клетнянский район – 1023
— Погарский район – 997 (+1)
— Дубровский район – 931 (+4)
— Сельцо – 897 (+6)
— Клинцовский район – 796 (+9)
— Суземский район – 761
— Злынковский район – 675
— Гордеевский район – 647 (+1)
— Суражский район – 638 (+1)
— Красногорский район – 549 (+1)
— Севский район – 476
— Жирятинский район – 291
— Рогнединский район – 174 (+1)
— Иногородние – 107 (+1).
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