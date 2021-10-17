Авиарейс из Минеральных Вод в Брянск задержали из-за густого тумана

Фото: vk.com, неофициальная группа "Международный аэропорт "Брянск"".

Утром в воскресенье, 17 октября, задержали авиарейс из Минеральных Вод в Брянск. Причиной этого стал густой туман. Неудобства испытали и пассажиры ряда других направлений, сообщают в сетевой группе международного аэропорта «Брянск».

Судя по онлайн-табло компании-перевозчика, самолет должен был вылететь в Брянск в 08.15. По факту же время отправления составило 08.42.

Сложности возникли и при приземлении.

«На данный момент в аэропорту «Брянск» туман, видимость – 350/40м, что явно не способствует посадке самолета. Рейс из Минеральных Вод ушел на стадион разминаться. Если погода не улучшится – запасной Воронеж», – написали около 10.30 неофициальные представители летной гавани.

К счастью, немного распогодилось. И самолет смог приземлиться в окрестностях Брянска. Произошло это в 10.58. Задержка рейса А4673 составила 38 минут.

Аналогичная ситуация сложилась с авиарейсом «Краснодар-Брянск». Вместо 09.50 лайнер вылетел в 11.30. Ориентировочное время в пути составит два часа. Приземление намечено на 13.40.

Также с опозданием в полчаса вылетел и самолет из Брянска в Сочи. А рейс А4344 – из Брянска в Краснодар – до сих пор не могут выполнить. По плану вылет должен был состояться в 12.40. Однако его пока отложили – ориентировочно, до 14.20. Причина та же – густой туман.

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