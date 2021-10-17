В Брянске из-за медленного капремонта кровли залило многоэтажку на Костычева

Фото: vk.com, сообщество "Черный список | Брянск".

В Брянске из-за медленного капитального ремонта кровли залило 23-й дом по улице Костычева в Советском районе. Соответствующую информацию, а также иллюстрирующие ЧП фотографии опубликовали в социальных сетях жильцы многоэтажки.

«В самый черный список подрядчика ООО «Тримстрой». Дата окончания капитального ремонта крыши стоит 25 августа, но как таковые работы не проводятся. Но зато квартиры и сам подъезд потекли! Спасибо за испорченный ремонт и нервы!», - пишет Ольга Колбасова.

В комментариях брянцы советуют жильцам дома обращаться во всевозможные инстанции. Среди них – управляющая компания, жилищная инспекция, управление ЖКХ, Брянская городская администрация, Фонд капитального строительства, прокуратура, суд. Однако на руках обязательно должен быть акт залития. Еще одним выходом из ситуации горожане видят страхование жилья.

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