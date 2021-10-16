В горящего дома на Новозыбковской в Брянске эвакуировали 15 человек

Фото с места событий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В субботу, 16 октября, из горящего дома на улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянске эвакуировали 15 человек. Четырех человек спасли, один получил травму, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали в 16.07 – поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС. Как оказалось, произошло возгорание в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. По вызову выезжали подразделения трех пожарных частей – пять автоцистерн и автолестница.

По прибытию выяснилось, что горит квартира на четвертом этаже.

– Личный состав пожарно-спасательных подразделений эвакуировал из подъезда 15 человек, - рассказывают в брянском Главке МЧС. – Четырем жильцам потребовались специальные спасательные устройства.

В 16.26 пожар удалось локализовать, спустя пять минут – ликвидировать.

– В пожаре травмирован один человек, – уточняет начальник пресс-службы чрезвычайного ведомства Татьяна Сенина. – Это женщина. Она надышалась угарным газом, однако от госпитализации отказалась.

Причину пожара установят эксперты.

Кстати, днем ранее в Брянской области зарегистрировали четыре техногенных пожара. В одном из них – в Дятьковском районе – погиб мужчина. Подробности этого происшествия читайте в предыдущем материале «КП».

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