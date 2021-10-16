Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 332 жителя региона, выздоровели 243 пациента, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6387 ПЦР-тестов.
В целом у 70009 человек подтвердили коронавирус, вылечились 64016 жителей области, умерли 1639 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 869876.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 143 новых случаев. В Дятьковсом районе – 31, в Клинцах – 28, в Новозыбкове – 21. В Фокине прибавилось 16 инфицированных, в Дубровском районе – 14, в Трубчевском – 12. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 октября 2021 года:
— Брянск – 26567 (+143)
— Брянский район – 7225 (+1)
— Дятьковский район – 3308 (+31)
— Карачевский район – 2353
— Клинцы – 2344 (+28)
— Стародубский район – 1919
— Новозыбков – 1894 (+21)
— Трубчевский район – 1922 (+12)
— Навлинский район – 1737
— Жуковский район – 1571 (+5)
— Выгоничский район – 1546
— Унечский район – 1517
— Брасовский район – 1394
— Почепский район – 1257 (+6)
— Комаричский район – 1249
— Климовский район – 1093 (+8)
— Мглинский район – 1089 (+1)
— Фокино – 1087 (+16)
— Клетнянский район – 1023 (+7)
— Погарский район – 996 (+1)
— Дубровский район – 927 (+14)
— Сельцо – 891 (+6)
— Клинцовский район – 787 (+5)
— Суземский район – 761 (+2)
— Злынковский район – 675 (+9)
— Гордеевский район – 646 (+9)
— Суражский район – 637
— Красногорский район – 548 (+4)
— Севский район – 476 (+3)
— Жирятинский район – 291
— Рогнединский район – 173 (+1)
— Иногородние – 106.
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