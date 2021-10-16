Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 332 жителя региона, выздоровели 243 пациента, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6387 ПЦР-тестов.

В целом у 70009 человек подтвердили коронавирус, вылечились 64016 жителей области, умерли 1639 пациентов. Общее число проведенных исследований на "Ковид-19" составило 869876.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 143 новых случаев. В Дятьковсом районе – 31, в Клинцах – 28, в Новозыбкове – 21. В Фокине прибавилось 16 инфицированных, в Дубровском районе – 14, в Трубчевском – 12. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 октября 2021 года:

— Брянск – 26567 (+143)

— Брянский район – 7225 (+1)

— Дятьковский район – 3308 (+31)

— Карачевский район – 2353

— Клинцы – 2344 (+28)

— Стародубский район – 1919

— Новозыбков – 1894 (+21)

— Трубчевский район – 1922 (+12)

— Навлинский район – 1737

— Жуковский район – 1571 (+5)

— Выгоничский район – 1546

— Унечский район – 1517

— Брасовский район – 1394

— Почепский район – 1257 (+6)

— Комаричский район – 1249

— Климовский район – 1093 (+8)

— Мглинский район – 1089 (+1)

— Фокино – 1087 (+16)

— Клетнянский район – 1023 (+7)

— Погарский район – 996 (+1)

— Дубровский район – 927 (+14)

— Сельцо – 891 (+6)

— Клинцовский район – 787 (+5)

— Суземский район – 761 (+2)

— Злынковский район – 675 (+9)

— Гордеевский район – 646 (+9)

— Суражский район – 637

— Красногорский район – 548 (+4)

— Севский район – 476 (+3)

— Жирятинский район – 291

— Рогнединский район – 173 (+1)

— Иногородние – 106.

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