Министр энергетики наградил династию тульских энергетиков на РЭН-2021

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15 октября в рамках Молодежного дня международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось торжественное награждение наиболее авторитетных династий в электроэнергетическом комплексе. Дипломы вручал Министр энергетики России Николай Шульгинов.

Проект «Трудовые династии – 100 лет в электроэнергетике» инициирован и реализован Ассоциацией «ЭРА России» при поддержке Минэнерго России к 100-летию принятия Плана ГОЭЛРО. Целью проекта стало обобщение сведений о более чем 300 династиях в электроэнергетике, чей совокупный трудовой стаж превышает вековой порог.

Победителем в номинации «Самая героическая династия» признана династия Новизенцевых, совокупный трудовой стаж которой составил 302 года. Основатель династии – Сергей Иванович Новизенцев в далеком 1932 году начал работать на одной из подстанций Щекинских электрических сетей «Тулэнерго». Посвятив электроэнергетике 27 лет, он ушел на пенсию с поста начальника Тульского энергосбыта.

На церемонии вручения дипломов присутствовали три правнука Сергея Ивановича, также связавшие свою жизнь с тульской электроэнергетикой. Всего же профессию энергетика выбрали 10 членов семьи. Помимо дипломов, организаторы и партнеры проекта вручили победителям ценные подарки.

«Трудовые династии – это богатство коллектива. В них по наследству передается уважение к работе, трудолюбие, правила самодисциплины. Преданность делу у них в крови. История и жизнь трудовых династий крепко связана с историей и жизнью нашей отрасли. От души поздравляю семью Новизенцевых с заслуженной наградой, благодарю за многолетний добросовестный труд и надеюсь, что ее представители и впредь будут работать на благо энергетического комплекса, на благо жителей региона», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.