В пяти брянских супермаркетах изъяли колбасу, зараженную африканской чумой свиней

Ветеринары обязаны провести мероприятия, которые позволят предотвратить распространение и позволят ликвидировать очаги опасной болезни. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пяти брянских супермаркетах «Пятерочках» нашли и изъяли колбасу, зараженную африканской чумой свиней. Опасную продукцию выявили в Брянске на проспекте Станке Димитрова, в поселке Любохна Дятьковского района, в двух магазинах поселка Дубровка и в Жуковке по улице Карла Маркса.

- Весь ассортимент зараженной продукции изъяли и уничтожили, - рассказали «КП-Брянск» в управлении ветеринарии Брянской области. – Провели все необходимые мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами, направленными на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Вирусная болезнь для человека не опасна.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 20 октября подписал указ об установлении карантина. Документ разместили на сайте регионального правительства.

Согласно ему, ветеринары обязаны провести мероприятия, которые позволят предотвратить распространение и ликвидировать очаги опасной болезни. Исполнение указа возьмет на контроль замгубернатора Борис Грибанов.

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