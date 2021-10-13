Игорь Маковский: Обеспечение информационной безопасности – важная задача для энергетиков

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 6-8 октября 2021 года на базе «Смоленскэнерго» проводились учебно-методические сборы, на которых обсуждались современные вызовы и актуальные угрозы в области информационных технологий.

Помимо экспертов со стороны энергокомпаний, в качестве приглашенных спикеров на сборах выступили представители Минэнерго России и Института точной механики и вычислительной техники им. Лебедева РАН, а также сотрудники регулятора по информационной безопасности в Смоленской области.

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В формате круглого стола активно обсуждались меры защиты объектов критической информационной инфраструктуры, прорабатывались новые решения актуальных задач информационной безопасности, объем и приоритетность которых нарастает с каждым днем, рассмотрены подходы к централизованному построению системы защиты информации. Приглашенные эксперты рассказали о реагировании на компьютерные инциденты и последующие шаги взаимодействия с регуляторами. Российские разработчики средств защиты данных организовали презентацию своих решений на технических стендах и поделились опытом борьбы с уязвимостью корпоративных и технологических сетей на примере практических кейсов.

По словам Директора Департамента безопасности в ТЭК Минэнерго России Антона Семейкина, мероприятие было полезно и прошло на высоком уровне: «Такие сборы необходимо проводить на постоянной основе. Они помогают выстроить конструктивный диалог между представителями бизнеса, работниками отрасли и регуляторами. Министерство энергетики Российской Федерации поощряет такую инициативу и готово поддерживать подобные проекты компаний топливно-энергетического комплекса».

«Эффективность систем информационной безопасности во многом зависит от уровня компетенций и профессиональных навыков специалистов, которые с ними работают. Проведение учебно-методических сборов как раз и служит этим целям: позволяет энергетикам наращивать знания в области современных технологий, обмениваться опытом с регуляторами и разработчиками средств кибербезопасности, и, как следствие, внедрять самые современные механизмы защиты данных в свою работу», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.