В Брянске задержали двух иностранцев с 750 граммами героина

В Брянске задержали двух граждан ближнего зарубежья с крупной партией наркотика. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске задержали двух граждан ближнего зарубежья с крупной партией наркотика. Нелегальный товар - 750 граммов героина - у иностранцев изъяли, а их самих заключили под стражу, сообщают в пресс-службе УМВД по региону 11 октября.

Предполагаемых преступников задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и дорожно-патрульной службы ГИБДД. Отрабатывая оперативную информацию, они остановили для проверки автомобиль. В нем находились двое мужчин в возрасте 24 и 28 лет.

- При общении с иностранцами полицейские обратили внимание на то, что их движения резкие и дерганые, глаза - покрасневшие, речь - бессвязная, - рассказывают в полицейской пресс-службе. - Это указывало на наркотическое опьянение.

У подозреваемых в наркопреступлении изъяли телефоны. В них оказались фотографии с координатами героиновых «закладок».

Оказалось, что иностранцы следовали из Москвы, а по пути сбывали наркотик бесконтактным способом.

- В автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, стражи порядка обнаружили тайник с двумя полимерными пакетами, содержащими 453 подготовленных для дальнейшей реализации свертка, - уточняют в надзорном ведомстве. - По данным экспертизы, изъятым оказался героин общим весом 750 граммов.

В отношениях задержанных завели уголовное дело. Их же привлекли к административной ответственности - за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц.

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